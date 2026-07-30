THY'den Süleymaniye kararı: Uçuşlar geçici olarak durduruldu

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Türk Hava Yolları (THY), bölgedeki güvenlik durumu ve istikrarsızlık gerekçesiyle Süleymaniye'deki Celal Talabani Uluslararası Havalimanına yönelik uçuşların askıya alınma süresini 30 Eylül 2026 tarihine kadar uzattı.

Süleymaniye Seyahat Acenteleri ve Ofisleri Derneği Başkanı Ata Enwer, bugün (30 Temmuz 2026) Kurdistan24’e açıklamalarda, THY’nin Süleymaniye uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül 2026’ya kadar uzattığını bildirdi. Enwer ayrıca, şirketin Erbil Uluslararası Havalimanına olan uçuşlarını da 7 Ağustos tarihine kadar askıya aldığını belirtti.

Söz konusu kararın, bölgedeki mevcut durum ve havacılık güvenliği protokolleri çerçevesinde yapılan risk değerlendirmelerine dayandığı ifade edildi.

Ata Enwer, THY’nin geçtiğimiz nisan ayından bu yana Süleymaniye'ye herhangi bir sefer gerçekleştirmediğini ve son kararla birlikte bu kesintinin bir süre daha devam edeceğini dile getirdi.

Orta Doğu’da tırmanan gerilim nedeniyle pek çok uluslararası hava yolu şirketi, uçuş güvenliğini korumak amacıyla bölgedeki seferlerini geçici olarak durdurma veya rota değiştirme kararı aldı.