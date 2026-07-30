İsrail reddetti, Hamas ''henüz taslak'' dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, Barış Kurulu’nun çabaları sonucunda Hamas ve Gazze’deki tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılmasına yönelik "tarihi" bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Donald Trump’tan bugün (31 Temmuz 2026) Gazze’de kalıcı barış çabalarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump, Truth sosyal medya platformundan yayınladığı mesajda, Barış Kurulu’nun çabaları sonucunda Hamas ve Gazze’deki tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılmasına yönelik "tarihi" bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Gelişmeyi "Gazze’de kalıcı barış ve güvenlik yolunda atılmış muazzam bir adım" olarak nitelendiren Trump, "Bu anlaşma, Gazze'nin nihayet Filistin halkına yardım etmek için Barış Kurulu ile yakın işbirliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adımdır. Aynı zamanda, Gazze'nin artık terör saldırıları için bir üs olarak kullanılmamasıyla birlikte, İsrail de hak ettiği güvenliğe kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

Varılan anlaşmanın kendisi öncülüğünde hayata geçirilen "20 Maddelik Gazze Barış Planı"nın uygulanmasında "önemli bir dönüm noktası" olduğunun altını çizen Trump, "Anlaşma, dikkatlice yapılandırılmış aşamalar halinde yürütülecektir. Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'nin güvenliğinin sorumluluğunu üstlenmek üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacaktır." dedi.

Gazze’de 1 yıl önce şiddetli bir savaş ile insani krizin yaşandığını ve rehinelerin bulunduğunu hatırlatan Trump, "Tarihi bir ilerleme kaydettik ve hala yapacak çok işimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Sürece katkı sağlayan ülkelere de teşekkür eden Trump, "Arabulucular Mısır, Katar ve Türkiye'ye önemli çabaları için, olağanüstü ekibime yorulmadan çalışarak bu tarihi atılımı mümkün kıldıkları için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, "7 Ekim'de Gazze'den yükselen tehdidin yeniden oluşmasına izin verilmeyecektir. Bu anlaşma kapsamında Gazze, nihayet halkına hizmet eden yeni bir Filistin hükümetinin ellerinde olacaktır. Asla başarılamaz görülen bu inanılmaz gelişme için herkesi tebrik ederim." dedi.

Hamas: İsrail çekilmeden adım atmayacağız

Reuters’a konuşan Hamas kaynakları ise üzerinde uzlaşıldığı açıklanan metni “taslak anlaşma” olarak tanımladı. Kaynaklara göre taslak, ağır silahların Filistin yönetiminin kontrolünde depolanmasını ve İsrail’e teslim edilmemesini öngörüyor.

Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, “İsrail Gazze Şeridi’nden çekilmeden silahsızlanma konusunda herhangi bir adım atmayacağız.” dedi.

Silahların bırakılması sürecinin ne kadar süreceği de netlik kazanmadı. Barış Kurulundan bir yetkili sürecin 200 ila 320 gün sürebileceğini belirtirken ABD’li bir yetkili bu takvimin kesinleşmediğini söyledi.

Tünellerin, silah depolarının ve silah üretim tesislerinin ortadan kaldırılması da planın maddeleri arasında bulunuyor.

İsrail öneriye itiraz etti

İsrail cephesinden de anlaşmayı teyit eden resmî bir açıklama gelmedi. Reuters’a konuşan İsrailli bir yetkili, Trump’ın duyurusundan önce 15 maddelik önerinin İsrail’in taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle reddedildiğini söyledi.

Yetkili, İsrail’in Hamas’ın silahlarının Gazze dışına çıkarılmasını ve bölgenin tamamen silahsızlandırılmasını herhangi bir süreç başlamadan önce şart koştuğunu belirtti.

ABD’li yetkililer de İsrail’in Hamas’ın silah bırakacağı konusunda “son derece şüpheci” olduğunu aktardı.