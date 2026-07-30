Atruşi: Savaş ve barış kararı hükümetin değil, silahlı grupların elinde

1 saat önce

Irak Parlamento Başkan Yardımcısı Farhad Atruşi, Irak’ta stratejik kararların devlet otoritesi dışında alındığını belirterek, "Savaş ve barış kararı hükümetin kontrolünde değil, silahlı grupların elindedir." dedi.

Bugün (30 Temmuz 2026) Kurdistan24’e özel bir röportaj veren Farhad Atruşi, Irak’ın mevcut siyasi, güvenlik ve ekonomik durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Silah sadece devletin elinde olmalı

Bölgedeki gerilimde Irak’ın tutumunun belirsiz olduğunu ifade eden Atruşi, "Irak, sorunlardan en çok etkilenen ve bedel ödeyen ülke konumunda. Savaş kararı yüzde yüz hükümetin elinde değil; silahlı gruplar bu kararları veriyor ve farklı ülkelere saldırılar düzenliyorlar. Bizim hem Kürdistan Bölgesi Hükümeti hem de KDP olarak duruşumuz nettir: Silah sadece devletin elinde olmalı ve savaş kararı yalnızca Parlamento tarafından alınmalıdır." şeklinde konuştu.

Zeydi, yolsuzlukla mücadele adımları nedeniyle tehdit ediliyor

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi’nin yolsuzlukla mücadele konusunda kararlı olduğunu ancak ciddi engellerle karşılaştığını belirten Atruşi, şunları söyledi:

"Başbakan Zeydi, yolsuzlukla mücadele adımları nedeniyle tehdit ediliyor. Koordinasyon Çerçevesi, ABD ve Avrupa bu süreci desteklediklerini söylese de süreç oldukça karmaşık. Ancak Sayın Zeydi, yolsuzlukla mücadele uğruna canını feda etmeye hazır olduğunu ifade etti."

19’dan fazla vekilin dokunulmazlığının kaldırılması talep ediliyor

Yolsuzluk dosyalarına adı karışan milletvekillerine de değinen Atruşi, "Söz konusu listeyi henüz görmedik ancak Parlamento Başkanı’nın aktardığına göre listede 19 milletvekilinin ismi bulunuyor. Bunlardan 5’i önceki dönemlere, 15’i ise mevcut 6. döneme ait. Ayrıca yargı, yolsuzluk şüphesiyle 30’dan fazla kişinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti." bilgisini paylaştı.

Silahlı grupların Erbil’e yönelik saldırılarının sürebileceğini ifade eden Atruşi, "Eğer mevcut durum değişmezse saldırılar devam edecektir. Çünkü bu gruplar çok sayıdalar, kontrol dışındalar ve sürekli hareket halindeler. Aralarındaki derin görüş ayrılıkları da onları kontrol etmeyi zorlaştırıyor." dedi. Atruşi ayrıca, bu grupların hükümete destek veren Mukteda el-Sadr’a karşı öfkeli olduklarını belirtti.

Irak ekonomisinin kötüye gittiği uyarısında bulunan Atruşi, gelir yetersizliğinin Başbakan Zeydi için en büyük zorluklardan biri olduğunu vurguladi.

Halbusi’nin Erbil ziyareti tarihi ve stratejiktir

Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi’nin Erbil ziyaretini "tarihi ve stratejik" olarak nitelendiren Atruşi, "Başkan Mesud Barzani, 2003’ten bu yana Sünni bileşenlerin bir arada tutulması ve dengelerin korunması için büyük çaba sarf etti. Bugün KDP, Bağdat’taki ilişkilerini yeniden gözden geçiriyor. Halbusi’nin hem Başkan Barzani hem de Başbakan Mesrur Barzani ile görüşmeleri, ilişkilerin normalleşmesi adına son derece değerlidir." ifadelerini kullandı.