Yumaklı: Son 3 günde 218 yangına müdahale edildi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son üç günde Türkiye genelinde 218 yangına müdahale edildiğini ve bunlardan 213’ünün kontrol altına alındığını açıkladı.

Eskişehir-Kütahya sınırındaki Takmak mevkisinde Orman Genel Müdürlüğü ve Eti Gıda iş birliğiyle inşa edilen "Orman Yangınları İlk Müdahale Ekip Binası"nın açılış törenine katılan Bakan İbrahim Yumaklı, burada yaptığı konuşmada orman yangınlarıyla mücadeledeki güncel verileri paylaştı.

Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan şiddetli rüzgar uyarılarını hatırlatan Yumaklı, son üç gündeki bilançoyu açıkladı.

İbrahim Yumaklı, "Şiddetli rüzgarların başladığı 29 Temmuz'dan bu yana geçen üç günde, 138’i orman dışı olmak üzere toplam 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213’ü tamamen kontrol altına alındı. Balıkesir, Antalya ve Mersin'de devam eden 5 yangında ise büyük ölçüde kontrol sağlandı. Mevcut durumda risk arz edecek bir problem görünmüyor." dedi.

Bakan Yumaklı, Türkiye genelindeki yangınla mücadele ağının kapasitesine ilişkin teknik bilgiler de verdi. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bin 600 ilk müdahale noktası ve 882 ekip binası bulunduğunu belirten Yumaklı, "Bu yaygın ağ, müdahale süremizi aşağı çekmekte son derece etkili. Yeni hizmet binamız Eskişehir, Kütahya ve Bilecik olmak üzere üç ilimize birden hizmet verebilecek konumdadır." ifadelerini kullandı.