Kerkük'te yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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Kerkük'te yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda, aralarında iki daire müdürü ve üst düzey emniyet yetkililerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kerkük Emniyet Müdürlüğünden bir kaynak, bugün (31 Temmuz 2026) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, son günlerde farklı güvenlik birimlerinde görevli 15 personelin tutuklanmasının ardından bugün yeni bir operasyon düzenlendiğini belirtti. Gözaltına alınanlar arasında, şehirdeki kritik güvenlik ve hizmet dairelerini yöneten iki üst düzey müdürün de yer aldığı kaydedildi.

Kaynak, söz konusu üst düzey yetkililerin yolsuzluk davasına karıştıkları, vatandaşların işlemlerini yürütme karşılığında rüşvet aldıkları ve haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle tutuklandıklarını ifade etti.

Bu operasyon, Başbakan Ali Falih Zeydi kabinesi tarafından Irak genelindeki idari ve güvenlik kurumlarında yolsuzluğa son vermek amacıyla başlatılan kapsamlı ulusal kampanyanın bir devamı niteliğini taşıyor.