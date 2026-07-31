PWK: Barzaniler Enfali’nde katledilen 8 bin şehidimizi saygıyla anıyoruz

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Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK), Barzani Enfal Soykırımı’nın 43. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, katledilen 8 bin şehidi anarak, Kürt partilerine "federal kazanımları koruma" çağrısı yaptı.

PWK Basın Bürosu, Barzani Enfal Soykırımı’nın 43. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 31 Temmuz 1983 tarihinde Baas rejimi tarafından başlatılan Barzani Enfal’inin tarihsel sürecine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"7 yaşından 85 yaşına kadar Barzani aşiretler topluluğu mensubu 8000 erkek, Saddam rejimi tarafından Barzan Bölgesi’nden toplatılarak, Hewlêr’e bağlı Kuştepe ilçesinde bulunan Kudus ve Kadisiye Toplama Kamplarına getirildiler. Günlerce aç ve susuz bırakılan Barzani aşiretler topluluğu mensubu binlerce insan arasından 8 bin erkek belirsiz bölgelere götürülüp katledildi. Bugüne kadar da çok az sayıda insanın dışında bu 8 bin kişinin akibeti bilinmemektedir. 8 bin insan toplu bir soykırımla katledildiler."

PWK, insanlık dışı bu operasyonu gerçekleştirenleri kınayarak; "Barzani Enfal’inde şehit edilenleri ve tüm Kürdistan şehitlerini saygıyla anıyoruz. Bu soykırımı gerçekleştiren tüm katilleri ve onlara bu emri verenleri bir kez daha lanetliyoruz." dedi.

Açıklamanın sonunda, yaşanan trajedilere karşı en güçlü duruşun siyasi birlik olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Barzaniler Enfali’ne en iyi yanıtın, Güney Kürdistanlı tüm güçlerin ortak bir Kürdistan Hükümeti oluşturmalarında, milli, Kürdistani ittifaklarını oluşturmalarında ve Kürdistan Bölgesi’ndeki federe devlet kazanımlarına sahip çıkma, koruma ve geliştirmelerinde ifadesini bulabileceğine inanıyoruz."