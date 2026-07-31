İspanya: Yaklaşık 60 bin göçmen geçiş yaptı

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İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta şehrine yönelik düzensiz göçmen akını, Avrupa’da diplomatik ve güvenlik krizine yol açtı.

Bugün (31 Temmuz 2026) bir açıklama yapan Ceuta Hükümet Başkanı Juan Jesús Vivas, şimdiye kadar yaklaşık 60 bin göçmenin şehre geçiş girişiminde bulunduğunu duyurdu. Dün yaşanan olayların İspanya’nın sınır güvenliğini ve egemenliğini hedef aldığını vurgulayan Vivas, "Devlet, sınırlarını savunmak adına tüm imkanlarını seferber edecektir." ifadelerini kullandı.

Göçmen kaçakçılığı şebekeleriyle mücadelede Fas makamlarıyla iş birliği içinde olduklarını teyit eden Vivas, kriz sırasında yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Sınırın Fas tarafında ise hareketli saatler yaşanıyor. Fas makamları, düzensiz geçişleri önlemek ve durumu kontrol altına almak amacıyla yürütülen operasyonlar kapsamında, sınır hattında güvenlik güçleriyle çatışan yaklaşık 30 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Faslı yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Fransız yetkililer, İspanyol tahminlerine göre son 24 saat içinde yaklaşık 49 bin göçmenin Septe’ye giriş yapması üzerine acil önlem paketi açıkladı. Fransa, İspanya sınırındaki denetimlerini artırdığını duyurarak, muhtemel bir göçmen akınına karşı tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) nezdinde de yakından takip edilen kriz, İspanya ile Fas arasındaki güvenlik iş birliğinin geleceği ve AB’nin sınır politikaları üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.