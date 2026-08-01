Petrol Bakanlığı: Türkiye ile geçici bir anlaşma imzalanacak

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Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye ile petrol ihracatına ilişkin varılan uzlaşmanın bir yıl süreli geçici bir mekanizma sunduğunu, nihai hedefin ise kapsamlı ve uzun vadeli bir enerji anlaşması imzalamak olduğunu duyurdu.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Selim Rukabi, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü K24’e verdiği demeçte, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Petrol Bakanı Basım Muhammed Hüzeyir başkanlığındaki üst düzey Irak heyetinin resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gittiğini bildirdi.

Ziyaretin temel gündem maddesinin Irak ham petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden sevkiyatının kesintisiz devamını sağlamak olduğunu belirten Sözcü Rukabi, bu adımın iki ülke arasında enerji sektöründeki tüm stratejik projeleri kapsayacak uzun vadeli bir anlaşma taslağı olgunlaşana kadar geçici bir çözüm olarak tasarlandığını ifade etti.

Sözcü Rukabi’nin aktardığı bilgilere göre söz konusu protokole Irak tarafını temsilen Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) ile Kuzey Petrol Şirketi (NOC); Türkiye tarafını temsilen ise Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) imza atacak.

Geçici anlaşma kapsamında başlangıç ihracat kapasitesinin günlük 750 bin varil olarak planlandığını aktaran Rukabi, sevkiyat hacminin bölgedeki güvenlik koşullarının iyileşmesine, Kürdistan Bölgesi’ndeki üretim tesislerinin tam kapasiteye ulaşmasına ve güney sahalarından kuzey hattına yapılacak petrol transferine yönelik lojistik altyapının tamamlanmasına bağlı olarak şekilleneceğini vurguladı.

Öte yandan Irak makamları, Türkiye üzerinden gerçekleştirilen sevk kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda (Basra - Hadise - Kerkük - Ceyhan) güzergahında inşa edilmesi planlanan yeni boru hattı projesinin yasal ve teknik prosedürlerini hızlandırma çalışmalarını sürdürüyor.