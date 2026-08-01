Numan Kurtulmuş "çerçeve yasa" için tarih verdi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çözüm sürecinin yasal hazırlıklarıyla ilgili olarak, "Yasa teklifi, inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak TBMM'ye gelecek." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması" programında, haftaya Meclise sunulması beklenen çerçeve yasaya dair açıklamada bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, PKK'nin fesih sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğine dikkat çeken Kurtulmuş, sürece dair yasanın önümüzdeki hafta Meclise geleceğini kaydetti.

Konuya ilişkin Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

“İnşallah önümüzdeki hafta, bu sürecin önemli ayaklarından biri olan yasa teklifi, partilerimizin ortak teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek. Ümit ediyorum ki milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla, yapılan tartışmaların sonunda yasalaşarak önemli bir adımı daha geride bırakmış olacağız. Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız, sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak. Bundan sonra memleketimizin her yeri barışla, kardeşlikle, üretimle, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir."

Süreç Nasıl İşleyecek?

Çerçeve yasa Meclisten geçirilse dahi, uygulamanın başlaması için sahadaki durumun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından tespit edilmesi gerekecek.

Ardından Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) "PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır" yönünde resmi teyit kararı alması beklenecek. Son aşamada ise sürecin yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanacak.

Müebbet Hapis Cezaları Kapsam Dışı

Hazırlanan düzenlemede, PKK lideri Abdullah Öcalan ve örgütün üst düzey yönetici kadrosuna yönelik özel bir madde yer almayacağı belirtiliyor. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar da bu yasal düzenlemenin kapsamı dışında tutulacak.

Etkin Pişmanlık ve Adli Kontrol Şartı

Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyelerinden, herhangi bir suça karışmamış olanlar Türk Ceza Kanunundaki "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında ceza almaktan muaf tutulabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek.

Düzenlemeye göre Türkiye'ye dönecek kişilerin 3 ila 5 yıl arasında adli kontrole tabi tutulması planlanıyor.

Bu kişilerin adli kontrol süreci boyunca herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da öngörülen başlıklar arasında yer alıyor.

Süreç nasıl başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim’deki TBMM Grup Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı; terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin." demişti.

Silah yakma töreni

Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan PKK Süleymaniye kentindeki Canese Mağarası’nda düzenlenen törenle 11 Temmuz 2025 Cuma günü silah bırakmıştı.

Silah bırakma töreninde, KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat’ın aralarında bulunduğu 15’i kadın, 15’i erkek toplam 30 PKK mensubu silahlarını yakmıştı.

Törende, PKK'lilerin "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" imzasıyla kaleme aldığı açıklama Türkçe ve Kürtçe olarak okunmuştu.

Açıklamanın okunmasının ardından PKK'liler silahlarını ateşe vermişti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

Barış süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirmişti.

48 temsilciden oluşan komisyona AK Parti’den 21, CHP’den 10, MHP’den 4, DEM Parti’den 4, Yeni Yol’dan 3, DSP, YRP, TİP, EMEP, BBP ve HÜDA Par’dan ise 1’er üye katılmıştı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu (Süreç Komisyonu), TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 18 Şubat 2026 tarihinde 21. ve son toplantısını gerçekleştirerek nihai raporunu oy çokluğuyla kabul etmişti.