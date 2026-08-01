ABD Büyükelçiliğinden vatandaşlarına: Irak'tan ayrılmaya hazır olun

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ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği ile Erbil Başkonsolosluğu yeni bir güvenlik uyarısı yayımlayarak Orta Doğu’da, özellikle de Irak’ta bulunan Amerikan vatandaşlarından en üst düzeyde teyakkuzda olmalarını istedi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğu tarafından bugün (1 Ağustos 2026) yapılan ortak açıklamada, Orta Doğu’daki güvenlik durumunun karmaşıklığını koruduğu ve beklenmedik bir tırmanma olasılığının bulunduğu belirtilerek, İran yönetiminin ve ona bağlı silahlı grupların bölgedeki ve dünyadaki ABD çıkarlarını ile vatandaşlarını hedef alabileceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran yönetimi öngörülemez davranışlarıyla bilinmektedir. Nitekim son saldırılarda da görüldüğü üzere, önceden haber verilmeksizin hareket edilmiş ve hatta saldırıların menzili Mısır gibi yeni bölgelere kadar genişletilmiştir."

ABD diplomatik misyonları, hava sahalarının aniden kapatılması ve uçuşların iptal edilmesi ihtimaline karşı uyarıda bulunarak, Amerikan vatandaşlarından şimdiden bölgeden ayrılmayı düşünmelerini veya her türlü acil duruma karşı hazırlıklı olmalarını istedi.

Uçuşlara ilişkin anlık bilgilere ulaşılması adına vatandaşların Erbil Uluslararası Havalimanı, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı (Celal Talabani), Bağdat Uluslararası Havalimanı ve Basra Havalimanı dahil olmak üzere ilgili havalimanlarının resmi web sitelerini takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

ABD Büyükelçiliği vatandaşlarına yönelik birtakım güvenlik talimatları da sıraladı. Bu kapsamda; her türlü gösteri ve toplu eylemden uzak durulması, yerel basının yakından takip edilmesi, güvenlik talimatlarına uyulması, herhangi bir saldırı anında güvenli alanlara sığınılması ve düşen füze veya insansız hava aracı (İHA) parçalarından uzak durulması istendi. Ayrıca vatandaşlardan sakin kalmaları ve dikkat çekici hareketlerden kaçınmaları talep edildi.

Daha önce alınan zorunlu olmayan personelin tahliyesi kararına rağmen ABD Büyükelçiliği, Irak’taki diplomatik misyonların faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi. Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların Bağdat ve Erbil’deki Vatandaşlık İşleri Departmanı’nın (ACS) resmi e-posta adresleri üzerinden iletişime geçebilecekleri belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da en güncel güvenlik bilgilerinden haberdar olunması ve acil durumlarda kendileriyle temas kurulabilmesi amacıyla vatandaşlarına Akıllı Gezgin Kayıt Programı’na (STEP) kaydolmaları çağrısını yineledi.