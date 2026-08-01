Türkiye ile Irak arasında petrol anlaşması imzalandı

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Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basım Muhammed ve beraberindeki heyet ile Ankara’da bir araya gelerek Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın etkin kullanımına ilişkin bir yıllık geçici anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ve varılan mutabakata ilişkin paylaşımda bulanan Bakan Bayraktar, Irak heyetiyle Bakanlık bünyesinde oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmenin ardından Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile Irak’ın devlet petrol şirketleri SOMO ve Ulusal Petrol Şirketi (NOC) arasında imzaların atıldığını kaydeden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık yarım asırdır ülkelerimiz arasında stratejik bir enerji koridoru olarak hizmet veren bu hat için uzun vadeli yeni anlaşmaya yönelik çalışmalarımız sürerken, günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan bu geçiş düzenlemesini hayata geçirdik."

Irak petrolünü Ceyhan Limanı üzerinden dünya piyasalarına güvenli ve kesintisiz ulaştıran hattın önemine vurgu yapan Bayraktar, küresel petrol piyasalarında yaşanan son gelişmelerin, bu hattın bölgesel ve küresel enerji arz güvenliği açısından her zamankinden daha stratejik bir konuma sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Bakan Bayraktar, Türkiye ve Irak arasındaki enerji ortaklığının geleceğine ilişkin vizyonu ise şu sözlerle özetledi:

"Hedefimiz; bu güçlü altyapıyı tam kapasiteyle değerlendirerek Irak’ın yanı sıra bölgenin enerji kaynaklarını da Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran, Türkiye-Irak enerji ortaklığında yeni bir dönemin kapısını aralayacak kapsamlı ve uzun vadeli bir iş birliğini hayata geçirmektir."