Almanya Başkonsolosu: Barzaniler Enfali, Kürdistan halkının tarihindeki acı bir anı

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Almanya’nın Erbil Başkonsolosu Albrecht von Wittke, Enfali'nin yıl dönümü vesilesiyle Başkan Barzani’ye taziyelerini ileterek yaşanan felaketi "Kürdistan halkının tarihindeki acı bir anı" olarak nitelendirdi.

Barzani Ofisi’nden bugün (1 Ağustos) yapılan açıklamaya göre Başkan Mesud Barzani, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Almanya’nın Erbil Başkonsolosu Albrecht von Wittke’yi kabul etti.

Görüşmede Albrecht von Wittke, Barzaniler Enfali'nin yıl dönümü dolayısıyla Başkan Barzani’ye başsağlığı ve üzüntülerini ileterek bu trajediyi Kürdistan halkının tarihindeki acı bir anı olarak tanımladı.

Görev süresi boyunca gösterilen kolaylık ve koordinasyondan ötürü Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile halkına teşekkür eden Von Wittke, Erbil’deki görev sürecini "zengin bir deneyim" olarak değerlendirdi.

Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki ilişkilere de değinen Von Wittke, bu bağların sürmesi temennisinde bulundu. Von Wittke ayrıca ülkesinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Peşmerge güçleri ile terörle mücadeledeki iş birliği ve desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Başkan Mesud Barzani ise Albrecht von Wittke’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni Başkonsolos Christian Ulfke’ye yeni görevinde başarılar diledi.

Zor zamanlarda ve terörle mücadele sürecinde Peşmerge ile Kürdistan halkına verdikleri destekten ötürü Alman halkı ve hükümetine şükranlarını sunan Başkan Barzani, iki taraf arasındaki dostluk ve ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi yönündeki arzularını dile getirdi.

Görüşmenin diğer bir bölümünde ise Irak’ın siyasi ve güvenlik durumu, bölgedeki gelişmeler ile Orta Doğu’da terör ve aşırıcılığın yeniden tırmanma riskleri ele alındı.

Ayrıca Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi süreç, Suriye’deki Kürtlerin durumu ve Türkiye’deki barış süreci de değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı.