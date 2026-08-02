Ermenistan Başbakanı istifa etti

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Ermenistan'da yeni hükümetin oluşturulması süreci resmen başladı. Başbakan Nikol Paşinyan, yeni seçilen parlamentonun ilk birleşiminin ardından anayasal zorunluluk gereği hükümetin istifasını sunduğunu açıkladı.

Paşinyan, yaptığı açıklamada hükümetin istifasına ilişkin imzalı dilekçenin Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'a iletildiğini bildirdi. Anayasal prosedür kapsamında mevcut hükümet, yeni kabine kuruluncaya kadar görevini sürdürmeye devam edecek.

Ermenistan'da yeni seçilen Ulusal Meclisin ilk birleşiminin ardından anayasal zorunluluk gereği hükümet görevinden ayrıldı. Bu süreç kapsamında Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'ın, parlamentoda çoğunluğun göstereceği adayı başbakan olarak ataması bekleniyor.

Hükümetin istifa etmiş olmasına rağmen mevcut kabine üyeleri, yeni hükümet kurulup görevi devralıncaya kadar görevlerini yürütmeye devam edecek.

Böylece ülkedeki kamu yönetiminde herhangi bir boşluk oluşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.