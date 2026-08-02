Irak, Ayn el-Esed Üssü’ne ABD uçağı indiği iddialarını yalanladı

1 saat önce

Irak Güvenlik Medya Ağı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "Ayn el-Esed Hava Üssü’ne bir ABD uçağı iniş yaptı" yönündeki haberleri yalanladı.

Güvenlik Medya Ağı tarafından bugün (2 Ağustos 2026) yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İddiaların hiçbir resmi bilgi veya veriye dayanmadığı vurgulandığı açıklamada, medya kuruluşlarına ve sosyal medya kullanıcılarına haber paylaşımı sürecinde azami titizlik gösterme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca kamuoyunun asılsız iddialarla manipüle edilmemesi için yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar edilmesi ve propaganda haberlerine karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.