Başkan Barzani'den Çilê Havinê Bayramı mesajı

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Başkan Mesud Barzani, Çilê Havinê (Yaz Kırkı) Bayramı dolayısıyla Kürdistan ve dünya genelindeki tüm Ezidilerin bayramını kutladı.

Başkan Barzani, bugün (2 Ağustos 2026) Ezidilerin Çilê Havinê Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bu bayramın huzur, güven ve esenlik içerisinde geçmesini temenni eden Başkan Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çilê Havînê Bayramı vesilesiyle, başta Ruhani Meclis ve din adamları olmak üzere, tüm Ezidi kardeşlerin bayramını yürekten kutluyorum. Ezidi kardeşlerimin tüm bayramlarını ve özel günlerini huzur, güven ve esenlik içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum. Bayramınız kutlu olsun; sağlık ve mutluluk dolu günler dilerim."