Neçirvan Barzani'den Ezidi haklarının korunması vurgusu

Neçirvan Barzani, Ezidilerin Çilê Havinê Bayramını kutladı

28 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Ezidilerin Çilê Havinê (Yaz Kırkı) Bayramını “en içten duygularla” kutlayarak, bir arada yaşama kültürünü vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yayımlanan kutlama mesajında Neçirvan Barzani, Ezidilerin Miri’ni, Baba Şeyh’i, Ruhani Meclisi ve Kürdistan ile Irak’ın yanı sıra dünya genelindeki tüm Ezidileri en içten dilekleriyle tebrik etti.

Neçirvan Barzani mesajında, "Bu bayramın herkes için huzur, hayır ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mesajının devamında Ezidi toplumuna ve bölgedeki tüm etnik ve dini gruplara güven mesajı veren Neçirvan Barzani, "Kürdistan Bölgesi; her zaman hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin ortak vatanı ve birlikte yaşamın beşiği olmaya devam edecektir. Toplumumuzun sahip olduğu çok kültürlülük ve çoğulculuk mirasını her koşulda savunmayı sürdüreceğiz." dedi.

Neçirvan Barzani, Ezidilerin haklarının korunması ve toplumsal yapının güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da yineledi.