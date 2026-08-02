Hatimoğulları: İmralı’da oluşan mutabakat yasaya da yansımalı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ''çerçeve yasaya'' ilişkin yaptığı açıklamada, ''İmralı'da oluşan mutabakatın yasaya da yansımasını bekliyoruz. Aksi durumda bu yasa beklentiyi karşılamaz ve kâğıt üzerinde kalır.'' dedi.

Tunceli'de düzenlenen 24. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde konuşan Tülay Hatimoğulları, barış süreci ve demokratikleşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hatimoğulları, Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"na değinerek bunun yalnızca Kürt halkına değil, bütün toplumsal kesimlere yönelik demokratik örgütlenme çağrısı olduğunu ifade etti.

''Terörsüz Türkiye'' süreci kapsamında hazırlanması beklenen yasal düzenlemeye ilişkin beklentilerini de dile getiren Hatimoğulları, çıkarılacak yasanın demokratik çözümün önünü açması gerektiğini söyledi:

''Bu yasanın Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü için bir temel oluşturmasını, bir geçiş dönemi yasası niteliğinde olmasını bekliyoruz. Birçok Dersimlinin, sürgündeki siyasetçilerin kendi kentlerine, kendi ülkelerine dönerek demokratik siyasete katılımının önünü açmasını istiyoruz. İmralı'da oluşan mutabakatın yasaya da yansımasını bekliyoruz. Aksi durumda bu yasa beklentiyi karşılamaz ve kâğıt üzerinde kalır.''