Başbakan Barzani Ezidilerin Çilê Havinê Bayramını kutladı

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Ezidilerin Çilê Havinê (Yaz Kırkı) Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ezidilerin hak ve taleplerine desteğini bir kez daha yineledi.

Başbakan Barzani, bugün (2 Ağustos 2026) Ezidilerin Çilê Havinê Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesrur Barzani mesajında, Kürdistan ve dünya genelindeki tüm Ezidilerin bayramını tebrik ederek, bu kutsal günlerin huzur, mutluluk ve esenlik içerisinde geçmesini temenni etti.

Mesajında Ezidi toplumu için daha müreffeh bir gelecek temennisinde bulunan Başbakan Barzani, şu ifadeleri kullandı:

"Ezidi kardeşlerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Her zaman olduğu gibi, meşru hak ve taleplerinizin en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğim."

Başbakan Barzani mesajında, Ezidilerin güvenliği ve haklarının korunması konusundaki kararlılıklarını da vurguladı.