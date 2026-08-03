Ali Zeydi: Ezidi kurbanlara vefa Şengal’in yeniden imarından geçer

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Irak Başbakanı Ali Zeydi, terör örgütü DAİŞ tarafından kaçırılan Ezidilerin akıbetinin netleştirilmesi ve yerinden edilenlerin onurlu bir şekilde geri dönüşü için uygun bir ortamın sağlanması gerektiğini belirtti.

Başbakan Ali Zeydi, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü terör örgütü DAİŞ tarafından Ezidilere ve Irak’ın diğer bileşenlerine yönelik gerçekleştirilen katliamın 12. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Söz konusu suçun insanlık vicdanını sarsan en vahşi trajedilerden biri olduğunu vurgulayan Ali Zeydi, kurbanlara olan vefanın ancak adaletin sağlanması, kaçırılan kişilerin akıbetinin gün yüzüne çıkarılması, kurtulanlara gerekli ilginin gösterilmesi ve Şengal ilçesinin yeniden imar edilmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Irak Başbakanı, bu adımlar sayesinde yerinden edilen kişilerin gönüllü ve onurlu bir şekilde evlerine dönebileceğini belirtti.

Mesajının devamında Zeydi, bu acı dönüm noktasının, zulme karşı duruşu, hakkın ve barışın zaferini simgeleyen İmam Hüseyin’in Erbain törenleriyle aynı zamana denk geldiğine dikkat çekti.

Güvenlik güçlerinin fedakarlıklarını ve DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasında Uluslararası Koalisyonun sunduğu desteği takdir eden Zeydi, devletin tüm vatandaşların haklarının koruyucusu olmaya devam edeceğini vurguladı.

Irak Başbakanı Zeydi, ülkenin egemenliğinin korunması, silahların devlet kontrolünde toplanması, yolsuzluk kaynaklarının kurutulması ile güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesi yönündeki kararlılıklarını yineleyerek, gelecekte bu tür suçların tekrarlanmasının önüne geçileceğini belirtti.