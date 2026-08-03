Başkan Barzani: Ezidi Soykırımı, Kürdistan halkına karşı işlenen suçların devamıdır

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Ezidi Soykırımı’nın 12. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Şengal’de mevcut dayatılan durumun geçici olduğunu vurgulayarak, Ezidilerin ata topraklarına başı dik bir şekilde dönmesi ve tüm zararlarının tazmin edilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Barzani, 3 Ağustos 2014’te terör örgütü DAİŞ tarafından gerçekleştirilen Ezidi Soykırımı’nın yıl dönümünde yazılı bir mesaj yayımladı. Terör saldırısının Kürdistan halkının hafızasında derin bir yara bıraktığını ifade eden Başkan Barzani, Ezidilerin kimlikleri ve dini inançları nedeniyle hedef alındığını vurguladı.

Başkan Barzani mesajında, 12 yıl önce yaşanan trajedinin tarih boyunca Kürt halkına karşı işlenen suçların bir halkası olduğunu belirterek, şu sözleri sarf etti:

"DAİŞ teröristlerinin 12 yıl önce Ezidi kız ve erkek kardeşlerimize karşı işlediği bu suç, Kürdistanlıların hafızasında sonsuza dek kalacak bir acıdır. Ezidiler; Kürtlükleri, kökenleri ve dini inançları nedeniyle nefretin ve DAİŞ’li teröristlerin insanlık dışı muamelelerinin hedefi olmuş ve soykırıma uğramışlardır. Şengal bölgesinde işlenen bu suç, tarih boyunca Kürdistan halkına karşı gerçekleştirilen felaketler ve katliamlar zincirinin bir devamıydı."

Şengal Direnişi’nde hayatını kaybeden şehitleri yad eden ve Peşmerge’nin gösterdiği cesarete dikkat çeken Başkan Barzani, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şengal Dağı'nda kalarak teröristlerin buraya ulaşmasına izin vermeyen kahraman Peşmergelerin cesaretini, kuşatmayı kırmak ve Şengal şehrini özgürleştirmek için kanlarını dökerek DAİŞ efsanesini yerle bir eden tüm Peşmergelerin sadakatini saygıyla selamlıyorum. Ayrıca acıları paylaşan tüm Kürdistan halkına ve teröristlerin mağlup edilmesinde önemli rol oynayan Uluslararası Koalisyon güçlerine teşekkürlerimizi iletiyorum."

Ezidi toplumuna birlik ve dayanışma çağrısında bulunan Başkan Barzani, Şengal'deki mevcut istikrarsızlığın nihayete ereceğinin altını çizdi.

"Ezidi kardeşlerime, tüm imkanlarımızla taleplerinin destekçisi olduğumuzu bir kez daha teyit ediyorum. Aydınlık bir gelecek için kendi aralarında birlik olmalarını rica ediyorum.” diyen Başkan Barzani, “Şüphesiz ki Şengal'de dayatılan bu olağanüstü durum sonsuza kadar sürmeyecek; Ezidi kardeşlerimiz başı dik bir şekilde ata topraklarına dönmeli, uğradıkları zarar ve çekilen acılar tazmin edilmelidir." diye konuştu.

Başkan Barzani mesajını, "Şengal şehitlerinin ve Kürdistan'ın özgürlük yolundaki tüm şehitlerinin aziz ruhlarına binlerce selam olsun." sözleriyle tamamladı.