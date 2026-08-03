Başbakan'ın katılımıyla Şengal Katliamı Anma Töreni düzenlendi

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin katılımıyla Ezidi Soykırımı’nın 12. Yıl Dönümü Anma Töreni düzenlendi.

Başbakan Barzani’nin katılımıyla 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü, Ezidi Soykırımı ve Şengal Katliamı’nın 12. yıl dönümü vesilesiyle özel bir anma töreni gerçekleştirildi.

12 yıl önce, 3 Ağustos 2014 tarihinde terör örgütü DAİŞ mensupları, Ninova vilayetinin merkezi Musul kentini ele geçirdikten sonra Şengal ilçesi ve çevresine saldırarak bölgenin kontrolünü sağladı.

DAİŞ’li teröristlerin Şengal’e yönelik bu saldırısı, Ezidi Kürtlerin maruz kaldığı en son ferman ve soykırım oldu.

Ezidi vatandaşların büyük bir kısmı katliamdan kurtulmak amacıyla Şengal Dağı’na sığındı ve yıllarca burada yaşamak zorunda kaldı. Bir kısmı ise oradan Rojava’ya geçti ve ardından Semalka - Fişhabur Sınır Kapısı üzerinden dönerek Kürdistan Bölgesi’nin kentlerine ve kamplara yerleştirildi.