Mesrur Barzani'den Ezidi Soykırımı yıl dönümünde net mesajlar

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, hala kayıp olan 2 bin 700’den fazla Ezidi için arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Şengal Anlaşması’nın uygulanması ve DAİŞ’lilerin yargılanacağı özel bir mahkemenin kurulması çağrısını yineledi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla Ezidi Soykırımı ve Şengal Katliamı’nın 12. yıl dönümü vesilesiyle bugün (3 Ağustos 2026), özel bir anma töreni gerçekleştirildi.

Ezidilerin terör örgütü DAİŞ eliyle soykırıma uğramasının 12. yıl dönümünde Kürdistan Bölgesi Başbakanı, dini ve sosyal şahsiyetler ile yabancı diplomatların katıldığı törende bir konuşma yaptı.

Başbakan Barzani konuşmasında, kayıpların kurtarılması yönündeki çalışmalara ve Şengal’deki durumun normalleşmesine dikkat çekti.

Bu büyük suçun işlenmesinin ardından Başkan Mesud Barzani’nin Şengal’in özgürleştirileceğine ve teröristlerden intikam alınacağına dair söz verdiğini hatırlatan Mesrur Barzani, verilen bu sözden 100 gün sonra Başkan Barzani ile birlikte Şengal Dağı’nın zirvesine ulaştıklarını ve bölgenin DAİŞ’li teröristlerinden tamamen temizlendiğini ifade etti.

Başbakan Barzani, bunun Ezidi kız ve erkek kardeşlerin onurunu ve şerefini korumak uğruna yüzlerce Peşmerge’nin fedakarlığı ve kanı sayesinde gerçekleştiğinin altını çizdi.

Kurtarılanların istatistikleri ve yerinden edilenlerin durumuna da değinen Mesrur Barzani, şu ana kadar 3 bin 500’den fazla Ezidi kadının DAİŞ’li suçluların elinden kurtarıldığını, ancak 2 bin 700’den fazla kişinin halen kayıp olduğunu ve onları bulma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başbakan Barzani ayrıca, günümüze kadar 20 binden fazla sığınmacı Ezidi ailenin halen kamplarda yaşadığını, bölgelerinin yeniden imar edilmesine ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Irak Hükümetine Şengal Anlaşması’nın uygulanmasında yardımcı olması çağrısında bulunan Başbakan Barzani, böylece bölgenin güvenlik ve idari durumunun normale döneceğini, Şengal halkının başı dik bir şekilde evlerine kavuşacağını ve uğradıkları zararların tazmin edileceğini vurguladı.

Başbakan ayrıca, uluslararası topluma da DAİŞ’li suçluların yargılanarak hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için özel bir mahkemenin kurulmasına destek vermeleri çağrısını yaptı.

Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kurtarılan kişilere sağlık, psikolojik destek ve eğitim bursu sağlama konusundaki yardımlarının devam edeceğinin altını çizerek, terörün insanlık karşıtı olduğunu, din ve millet tanımadığını, Irak’ta şiddetin yeniden tırmanmasını engellemenin ancak adalet ve tüm bileşenlerin haklarına saygı duyulmasıyla mümkün olacağını yineledi.