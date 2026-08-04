İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın 28 kez istifa ettiği iddia edildi

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İran Hizbullahı Genel Sekreteri ve Hamaney ailesine yakın isimlerden Muhammed Bakır Harazi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve gelmesinden bu yana resmi ve gayriresmi olarak 28 kez istifa tehdidinde bulunduğunu iddia etti.

Muhammed Bakır Harazi, 4 Ağustos 2026 Salı günü yaptığı açıklamada, devletin zirvesindeki anlaşmazlıkların ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın resmi ve gayriresmi olarak 28 kez istifa ettiğini kaydeden Harazi, İsrail-ABD saldırısında yaşamını yitiren Ali Hamaney’in vefatından bir süre önce Pezeşkiyan’a uyarıda bulunarak, "Bir kez daha istifa edersen, talebin kabul edilecektir." dediğini aktardı.

İran Hizbullahı Genel Sekreteri'ne göre Ali Hamaney’in bu mesajı resmi yollarla hükümet yetkililerine iletildi. Bu gelişmenin ardından İran Cumhurbaşkanı ve ekibinin geri adım atarak istifa konusunu bir daha gündeme getirmediği ifade edildi.

Konuşmasının devamında Harazi, karar alma merkezlerinde köklü değişikliklerin eşiğinde olunduğunu öne sürdü.

Muhammed Bakır Zülkadr’in Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevinden alınarak yerine Hamaney’in Askeri Danışmanı Muhsin Rızai’nin atanacağını iddia edeh Harazi, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin artık nükleer müzakereler dosyasına müdahil olmaması yönünde karar alındığını savundu.

Bu açıklamalar İran’daki siyasi ve medya çevrelerinde sert tepkilere yol açtı. Tanınmış gazeteci ve siyasi aktivist Ahmed Zeydabadi, resmi kurumlara çağrıda bulunarak bu iddiaların gerçekliği konusunda kamuoyuna açıklama yapılmasını istedi.

Harazi’nin geçmişte reformculara yönelik sert tehditlerini hatırlatarak kendisini eleştiren Zeydabadi, "Bu kritik süreçte bu tür söylentilerin yayılması, yalnızca yeni krizlere yol açar ve ülkenin siyasi istikrarını bozar." ifadelerini kullandı.