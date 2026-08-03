Irak’ın iç borç stoku Mayıs 2026’da 103 trilyon dinarı aştı

2 saat önce

Irak Merkez Bankası, ülkenin iç kamu borç stokunun Mayıs 2026 sonu itibarıyla 103 trilyon dinar eşiğini aşarak yükseliş trendini sürdürdüğünü bildirdi.

Merkez Bankası tarafından açıklanan finansal göstergelere göre 2026 Nisan ayı sonunda 95,679 trilyon dinar seviyesinde bulunan iç borç stoku, mayıs ayında 103,179 trilyon dinara geriledi.

Kurum, 2025 yıl sonu itibarıyla bu rakamın 90,515 trilyon dinar olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Borç kalemlerinin dağılımına bakıldığında, Maliye Bakanlığının Merkez Bankası nezdindeki yükümlülükleri 63,199 trilyon dinar, doğrudan krediler 20,270 trilyon dinar, devlet tahvilleri 10,868 trilyon dinar ve hazine bonoları (Sabit) 8,842 trilyon dinar olarak gerçekleşti.

28 Şubat 2026’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyon başlatması ve akabinde Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı’nı seyrüsefere kapatması, Körfez ülkelerinin ham petrol ihracatında sert düşüşe yol açtı.

Kamu gelirlerinin %90’ından fazlası petrol ihracatına dayalı olan ve cari bütçesinin yaklaşık %80’ini kamu personeli maaşlarına ayıran Irak, söz konusu jeopolitik krizden mali açıdan en ağır etkilenen ülkelerin başında geldi.