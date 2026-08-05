Hakan Fidan, Ahmed Attaf ile görüştü

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Amman'da Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Devlet Bakanı Ahmed Attaf ile görüştü.

Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün (5 Ağustos 2026) Ürdün'e gitti.

Fidan, başkent Amman'da Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Devlet Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

Hakan Fidan'ın Amman temasları kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edilmesi bekleniyor.