Pervin Buldan: Barışımız kalıcı olsun

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Meclis Başkanlığına sunulan "çerçeve yasa" tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Barışımız kalıcı olsun.” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilleri, Grup Yönetimi, Grup İdare Amiri, Parti Sözcüdsü, Kadın Meclisi Sözcüsü, İmralı Heyeti Üyeleri, Meclis Adalet Komisyonu Üyeleri ve Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyeleri 12 maddeden oluşan çerçeve yasa teklifini imzaladı.

12 maddeden oluşan çerçeve yasa teklifi AK Parti, MHP, CHP, HÜDA PAR ve DEM Parti'nin imzalarıyla Meclis Başkanlığına sunuldu.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, imzalanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”ne dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Pervin Buldan, teklife imza attıklarını belirterek, “Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Barışımız kalıcı olsun. Benim imzam iki imza kabul edilsin. Diğeri sevgili Sırrı Süreyya Önder adına.” ifadelerini kullandı.