Çerçeve Kanun Teklifi'nin gerekçesi açıklandı

2 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin gerekçesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Hukuki tartışmalara netlik kazandırılan gerekçe metninde, şu sözlere yer verildi:

"Teklif; mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleri ile kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumaktadır. Bu yönüyle teklif, ceza adalet sistemi ile infaz hukukuna ilişkin sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliği taşımaktadır."

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken Türkiye’nin güvenlik, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerini birbirini tamamlayan unsurlar olarak gördüğü belirtilen gerekçede, terörün tamamen sona ermesinin; ekonomik kalkınma, eğitim ve teknolojiye ayrılacak kaynakların artması anlamına geldiği ifade edildi.

Düzenlemenin hazırlanış sürecinde uluslararası tecrübelerin incelendiği ancak Türkiye’nin 40 yılı aşan mücadele birikimi ve devlet geleneğiyle harmanlanmış özgün bir "Türkiye Modeli" oluşturulduğu kaydedildi. Terör örgütünün feshi ve silah bırakmasıyla başlayacak sürecin, toplumsal bütünleşmeyi hedeflediği aktarıldı.

Teklifle birlikte TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun stratejik bir rol üstleneceği belirtildi.

Gerekçenin sonuç bölümünde, bu teklifin bir "temel çerçeve" olduğu ve sürecin gidişatına göre yasama organı tarafından ilave adımların atılabileceği mesajı verildi. Düzenlemenin sadece Türkiye sınırları içinde değil, bölge coğrafyasında da barış ve kardeşliği tesis etmeyi amaçladığı; örgütün tasfiyesiyle birlikte bu sürecin "milletin eseri" haline geleceği vurgulandı.