Erbil 18. Uluslararası Kitap Fuarı için gün sayıyor

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Bölgesel gerginlikler ve uçuş iptalleri nedeniyle nisan ayında ertelenen 18. Erbil Uluslararası Kitap Fuarı için geri sayım başladı. Hazırlıkların hız kazandığı dev organizasyonun, kapılarını ekim ayında kitapseverlere açacağı duyuruldu.

Erbil Uluslararası Kitap Fuarı Organizatörü İhab el-Kaysi, bugün (5 Ağustos 2026) Kurdistan24’e yaptığı özel açıklamada fuarın takvimini paylaştı. El-Kaysi, "Fuarın bu yılki ayağı 21 Ekim’de başlayacak ve 31 Ekim tarihine kadar Erbil Uluslararası Fuar Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek." dedi.

400’den fazla yayınevi katılıyor

Fuarın zengin bir içeriğe sahip olacağını belirten el-Kaysi, organizasyona ilişkin şu detayları verdi:

"Bu yılki fuara Kürtçe, Arapça ve yabancı dillerde yayın yapan 400’den fazla basım ve yayınevi katılacak. Kitap sergilerinin yanı sıra çok sayıda kültürel etkinlik, edebi seminerler ve yurt dışından onur konuğu olarak katılacak tanınmış kültürel şahsiyetler fuar programında yer alacak."

Kültür dünyasının buluşma noktası

Al-Mada Kültür ve Sanat Vakfı tarafından Kürdistan Bölgesi Hükümetinin desteğiyle organize edilen Erbil Uluslararası Kitap Fuarı, bölgenin en prestijli kültürel etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Her yıl binlerce kitapseveri ağırlayan fuar, okuyuculara dünya çapındaki en yeni yayınları ve farklı dillerdeki eserleri yakından takip etme fırsatı sunuyor.