Neçirvan Barzani, Irak Devlet Yönetimi Koalisyonu toplantısına katılacak

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, resmi temaslarda bulunmak üzere bu akşam Irak’ın başkenti Bağdat’a gidiyor. Neçirvan Barzani, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi ile bir araya gelecek ve ardından Devlet Yönetimi Koalisyonu’nun kritik toplantısına katılacak.

Kurdistan24’ün elde ettiği bilgilere göre Neçirvan Barzani ve Başbakan Zeydi arasında gerçekleşecek görüşmede, Erbil ile Bağdat arasındaki askıya alınmış dosyalar ve ikili ilişkiler masaya yatırılacak. Neçirvan Barzani, bu görüşmenin ardından saat 20:00’de Irak’taki dört temel başkanlığın ve koalisyon bileşenlerinin katılımıyla düzenlenecek Devlet Yönetimi Koalisyonu toplantısında yer alacak.

Toplantının içeriğine ilişkin Kurdistan24’e açıklamalarda bulunan Fetih Koalisyonu Üyesi Ebu Misak el-Mesari, "Toplantıda Irak’taki son siyasi gelişmeler, Başbakan’ın ABD ve İran ziyaretlerinin sonuçları ve hükümet kabinesinin tamamlanmasına yönelik atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak." dedi.

Toplantının en sıcak başlıklarından birinin güvenlik durumu olması bekleniyor. Özellikle 29 Temmuz tarihinde Suudi Arabistan ve ABD tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen ve farklı vilayetlerdeki Haşdi Şabi karargahlarını hedef alan ortak hava saldırıları değerlendirilecek. Söz konusu saldırılarda 20 Haşdi Şabi mensubu hayatını kaybetmiş, 32 kişi de yaralanmıştı.

Başbakan Ali Zeydi’nin planlanan Suudi Arabistan ziyareti ise koalisyon içerisinde tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Koordinasyon Çerçevesi’nin henüz bu ziyarete yeşil ışık yakmadığını belirten El-Mesari, şu değerlendirmede bulundu:

"Başbakan’ın Suudi Arabistan ziyareti henüz iptal edilmiş değil ancak Koordinasyon Çerçevesi ve kamuoyundan gelen sert tepkiler nedeniyle ertelenmesi muhtemeldir. Irak Hükümeti, arabulucular vasıtasıyla Riyad’a, Irak topraklarından Suudi Arabistan’a yönelik herhangi bir İHA saldırısı yapıldığına dair kanıt bulunmadığını iletti. Bu asılsız iddialar nedeniyle Irak tarafı resmi bir özür beklemektedir. Aksi takdirde konu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne taşınabilir. İlişkiler normale döndüğünde diplomatik kanallar üzerinden ziyaretin zemini yeniden hazırlanacaktır."