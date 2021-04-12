وفد أمني عراقي رفيع يصل سنجار بعد يوم من تصريح لوزير داخلية كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي إلى مدينة سنجار يرافقه رئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله لبحث آخر تطورات الوضع في المدينة القريبة من الحدود السورية.

وجاءت زيارة الوفد بعد يوم من تصريح لوزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد، قال فيه إن اتفاق سنجار الذي أُبرم بين بغداد وأربيل "نُفذ شكليا فقط".

وقال مراسل كوردستان 24، إن الوفد الأمني والعسكري العراقي سيعقد مباحثات بحضور قائد حرس الحدود لـ"غرض تنفيذ من بنود اتفاقية سنجار".

وفي تشرين الأول أكتوبر 2020، وقعت بغداد مع أربيل اتفاقاً لضمان حفظ الأمن في مدينة سنجار المتنازع عليها في نينوى من قبل قوات الأمن الاتحادية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الإقليم، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج المنطقة.

كما ينص الاتفاق، على إنهاء وجود منظمة حزب العمال الكوردستاني في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به والميليشيات الأخرى.

وسبق أن قالت بغداد إنها بدأت بتطبيق اتفاق سنجار منذ مطلع كانون الأول ديسمبر الماضي عبر نشر قوات الحكومة الاتحادية وإخراج الجماعات المسلحة من قضاء سنجار، وهو ما تنفيه حكومة الإقليم.