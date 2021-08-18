رئيس اقليم كوردستان يعزي بوفاة الفنان سلام كويي

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم أمس الثلاثاء، بوفاة الفنان والممثل والمسرحي الكوردي المعروف سلام كويي. معبرا عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة لعائلة الفقيد وجميع محبيه واصدقائه.

وقال نيجيرفان بارزاني أنه" تلقى ببالغ الحزن و الاسى نبأ وفاة الفنان المعروف والبارز في كوردستان الاستاذ سلام كويي"، معربا عن تعازيه ومواساته العميقة لاسرته وذويه واصدقائه وفناني كوردستان.

واضاف رئيس الاقليم ان " الاستاذ سلام كويي دخل عالم الفن في عمر مبكر وقدم خلال سنوات طويلة اعمال وخدمات فنية كثيرة "، مضيفا ان المرحوم " كان صاحب دور ومكانة وارشيفا غنيا في مجالات التمثيل والمسرح وآثاره واضحة في مجال الفن الكوردستاني وأن ذكراه ستبقى خالدا الى الابد من خلال اعماله ونتاجاته"