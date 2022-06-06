مصرف الرافدين يطلق وجبة سلف للموظفين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين اليوم الاثنين، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وافاد المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، انه تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين المدنيين والعسكريين التي تبدأ من خمسة ملايين دينار وحتى 50 مليون دينار بعد استكمال إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات كافة.

وأوضح البيان انه سيكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات، مضيفا ان الفروع ما زالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.