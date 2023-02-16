اقتصاد

لبنان يوقف تصدير البصل للعراق

author_image سوار أحمد
العراق لبنان العراق البصل تصدير

أربيل (كوردستان24)- اعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحاج، اليوم الخميس، إيقاف تصدير البصل الى العراق.

وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن خلال ورشة عمل مع البنك الدولي، بعد تخصيص الأخير 200 مليون دولار، لمشروع التحول الزراعي - الغذائي الأخضر في لبنان، "ارتفع سعر كيلو البصل إلى 70 ألف ليرة لبنانية إلا أننا نلتزم بالاتفاقيات مع الدول وهناك روزنامة زراعية، ففتحنا الاستيراد من مصر في مطلع شهر كانون الأول الماضي".

وأضاف ان النقابات قالت بأنه "ما زال لدينا 15 ألف طن من البصل وهذه الكمية كافية لمدة 4 أشهر، وإذا دخل البصل المصري سوف يؤدي الأمر إلى إلحاق الضرر بإنتاجنا".

وتابع، ان "الأصوات تعالت بسبب تصدير كميات كبيرة من البصل إلى العراق وليبيا وبلد ثالث، كما أن البصل ارتفع سعره عالميا"، مبينا انه "سيتخذ اليوم قرارا بعدم السماح بتصدير البصل من لبنان".

وقال "سنشدد على أهمية موضوع الأسواق الشعبية لتخفيف هامش الأرباح، حيث تكون هذه الأسواق همزة الوصل بين المزارع والمستهلك".

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