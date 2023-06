باربارا ليف: إقليم كوردستان جزءٌ لا يتجزأ من علاقاتنا الشاملة مع العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، باربارا ليف، أن إقليم كوردستان جزءٌ لا يتجزأ من علاقاتنا الشاملة مع العراق.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمع "ليف" بوزير داخلية كوردستان ريبر أحمد أثناء زيارةٍ أجراها الأخير إلى واشنطن، التقى خلالها كبار مسؤولي الإدارة الأميركية.

وغرّدت مساعدة وزير الخارجية الأميركية عبر تويتر: "حكومة إقليم كوردستان جزء لا يتجزأ من علاقاتنا الشاملة مع العراق".

وأضافت: "أنا ممتنة لزيارة وزير الداخلية ريبر أحمد وفرصة مناقشة قضايا حقوق الإنسان والتطورات المهمة في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة".

وكان أحمد قد وصل يوم الاثنين الماضي إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية، التقى بمسؤولين من وزارة الدفاع (البنتاغون)، إضافة إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وبحث وزير داخلية كوردستان مع كبار المسؤولين الأميركيين، ملف هزيمة تنظيم داعش، والإصلاحات الجارية في مفاصل وزارة البيشمركة.

إضافة إلى أهمية مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، وكيفية الاستمرار في تعزيز الشراكة التاريخية بين الجانبين.

في غضون ذلك، أشادت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوفسكي، بزيارة وفدين من رجال الأعمال الأميركيين إلى إقليم كوردستان خلال شهرٍ واحد.

معتبرةً إياها عبر تغريدةٍ على تويتر "علامة على العلاقات الاقتصادية القوية بين واشنطن وإقليم كوردستان".

وأجرى وفد رجال أعمال أميركي السبت الماضي، زيارةً إلى إقليم كوردستان، مؤلّف من 14 شركة بارزة وأكثر من 24 ممثلاً عن الشركات الأميركية.

وضم الوفد كل من آنا بارس، مديرة شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأميركية، وستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط.

The KRG remains integral to our 360-degree relationship with Iraq. A/S Leaf was grateful for Interior Minister Ahmed's visit and the opportunity to have a candid exchange on human rights, & important developments in the IKR, Baghdad, and the region. Thanks for the reading. pic.twitter.com/mfHdqVTaEF