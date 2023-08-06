إيطاليا تقلَص قواتها في النيجر وتحوّل قاعدتها العسكرية إلى مأوى للمدنيين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إيطاليا اليوم الأحد، تقليص عدد قواتها في النيجر وتحويل قاعدتها العسكرية إلى مأوى لمدنيين قد يحتاجون لحماية.

وإيطاليا واحدة من عدة دول غربية تشمل الولايات المتحدة وفرنسا لديها قوات في النيجر التي لطالما كانت حليفاً للغرب ضد تمرد المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية إن طائرة عسكرية أقلعت من نيامي عاصمة النيجر وهبطت في روما في ساعة متأخرة من مساء السبت وعلى متنها 65 جندياً إيطالياً وعشرة جنود أميركيين.

وأضافت أن عملية النقل الجوي رُتِّبت لزيادة "الاستقلالية اللوجيستية" للقاعدة العسكرية الإيطالية "بما يحسن طاقتها الاستيعابية للاستضافة إذا أصبح من الضروري استقبال مدنيين وإجلاءهم في حالة الطوارئ".

وتهدد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكرياً في النيجر في حالة عدم التراجع عن انقلاب وقع في 26 تموز.

وتنتهي المهلة التي حددتها إكواس لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة اليوم الأحد، بحسب رويترز.

وأشارت وزارة الدفاع الإيطالية إلى أنه من المقرر تسيير المزيد من الرحلات الجوية من النيجر في الأيام المقبلة.

مشيرة إلى أن 250 جندياً إيطالياً موجودون في النيجر حالياً بهدف مكافحة عمليات التمرد وإجراء تدريبات عسكرية وسيبقون هناك في الوقت الراهن.

وأجلت إيطاليا الأسبوع الماضي 36 من مواطنيها من نيامي، إضافة إلى العشرات من رعايا الدول الأخرى، تاركةً نحو 40 مدنياً إيطالياً، معظمهم من العاملين في منظمات غير حكومية في النيجر.