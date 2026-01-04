استئناف الدوام المدرسي في جمجمال وتعليقه في 6 مدارس بسبب أعمال الترميم

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قائممقام قضاء جمجمال آسو بكر، اليوم الأحد 4 كانون الثاني 2026، عن انطلاق الدوام الرسمي في مدارس القضاء، مشيراً في الوقت نفسه إلى تعذر الدراسة في عدد من المدارس نتيجة خضوعها لعمليات ترميم وإعادة تأهيل.

وقال بكر في تصريح لـكوردستان 24، "لقد بدأ الدوام المدرسي في جمجمال بشكل عام، حيث يباشر المعلمون والطلاب دوامهم الرسمي والعملية التعليمية تسير بصورة طبيعية".

وأشار بكر إلى أن 6 مدارس تعرضت لأضرار جسيمة جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الشهر الماضي، وتجري حالياً أعمال الترميم فيها، مما أدى إلى توقف العملية التعليمية رسمياً في تلك المدارس الست.

وأضاف قائممقام قضاء جمجمال: يبلغ عدد الطلاب المتضررين في هذه المدارس الست 950 طالباً وطالبة، وهم منقطعون حالياً عن الدراسة بانتظار إتمام أعمال التأهيل.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مناطق متفرقة من إقليم كوردستان، لا سيما محافظة السليمانية، إلى تشكل فيضانات تسببت بأضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين والمؤسسات الحكومية، كما أدت إلى وقوع ضحايا في منطقتي كرميان وجمجمال.