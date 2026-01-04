أربيل: سد "ديكله" يفيض بمياهه ومعدلات الأمطار تقفز إلى 5 أضعاف العام الماضي

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بسبب موجات الأمطار الأخيرة، غمرت المياه سد ديكله في قضاء كويسنجق، ويقول مدير السد إنه من المتوقع أن يستمر فيضان السد حتى نهاية فصل الشتاء.

وصرح مدير سد ديكله، شيروان علي، لكوردستان 24، بأنه بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الفترة الماضية، امتلأ السد بالكامل وهو يفيض منذ ستة أيام.

وأشار مدير السد أيضاً إلى أن القدرة الاستيعابية للسد تبلغ 3 آلاف و50 متراً مكعباً من المياه، ويوفر المياه اللازمة لعدة قرى في المنطقة خلال فصل الصيف.

مضيفاً: لحسن الحظ هطلت حتى الآن 230 ملم من الأمطار هذا العام، وهو ما يمثل نمواً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي الذي شهد هطول 50 ملم فقط حتى هذا الوقت، فضلاً عن تساقط 8 سنتيمترات من الثلوج هذا العام".

وبخصوص أعمال ترميم السد، كشف شيروان علي أنه سيتم البدء بترميم السد وأقفاله اعتباراً من الأسبوع المقبل، وذلك بهدف الاستعداد لفصل الصيف ليتمكنوا من توفير المياه للقرى المجاورة بشكل أفضل.

وحول تأثيرات أمطار هذا العام على بيئة المنطقة، قال مدير السد: "لقد انتعشت الينابيع والمصادر المائية جميعاً، خاصة في وادي علياوة الذي كان جافاً لعدة سنوات، حيث عادت المياه إليه الآن".

كما اقترح إمكانية إنشاء برك وسدود أخرى في المنطقة لكي لا تذهب مياه الأمطار سدى، مثل منطقة "بەستی شەرغە" في سفح جبل دێدەوان، والتي تعد مكاناً مناسباً لتخزين المياه والاستفادة منها في القطاع الزراعي.

يقع سد ديكله في ناحية ديكله ضمن قضاء كويسنجق، وهو أحد السدود الصغيرة التي تلعب دوراً مهماً في حماية المياه الجوفية وتوفير مياه الري للأراضي الزراعية في المنطقة.