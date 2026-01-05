تركيا تحضّ أوروبا على الاضطلاع بمسؤوليات أكبر لحماية أمن القارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حضّت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أوروبا الإثنين على "الاضطلاع بمسؤوليات أكبر" على المستوى الأمني، بدلا من الاعتماد على الولايات المتحدة لتوفير الحماية للقارة.

وقال وزير الخارجية هاكان فيدان في مؤتمر في لشبونة "إن الحرب في أوكرانيا وتغيّر الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة لا يتركان لأوروبا خيارا سوى الاضطلاع بمسؤوليات في ما يتّصل بأمنها"، وفق بيان تلقّته وكالة فرانس برس من مصدر في وزارة الخارجية التركية.

وأضاف الوزير "بصفتنا أوروبيين، نحن جميعا في الوضعية نفسها، إن ضمان أمن بيتنا الداخلي هو ضرورة وجودية، لا يمكننا تفويض أمننا إلى آخرين".

لكن فيدان ندّد باستبعاد التكتل تركيا المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، من الأطر الأمنية والدفاعية للاتحاد.

وقال "على الرغم من التزاماتها الرسمية بالتعاون مع حلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي، استُبعدت تركيا لسنوات من أطر الاتحاد الأوروبي للأمن والدفاع".

وأضاف "السبب واضح، اتّخاذ الأجندات الوطنية الضيّقة لعدد قليل من الدول الأعضاء المصالح الاستراتيجية الأوسع لأوروبا، رهينة".