الجالية الكوردية في كندا تتظاهر دعماً لـ "روج آفا"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- نظم مركز الجالية الكوردستانية في مدينة كالغاري الكندية، بمشاركة واسعة من فعاليات ومجموعات اجتماعية، تظاهرة سلمية في وسط المدينة للتعبير عن التضامن والدعم لـ "روج آفا" (غرب كردستان).

وانطلقت التظاهرة بمسيرة حاشدة باتجاه القنصلية الأمريكية، حيث رفع المشاركون مطالب تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل واتخاذ خطوات فعلية لحماية المدنيين في المناطق الكوردية بسوريا من الهجمات والتهديدات المستمرة.

وخلال النشاط، سلم منظمو التظاهرة رسالة رسمية إلى القنصلية الأمريكية، استعرضوا فيها الدور التاريخي والمحوري الذي لعبه الكورد في تدمير تنظيم "داعش" الإرهابي. كما حذرت الرسالة من أن هجمات الجماعات المتطرفة ستؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، مما قد يفتح المجال لفرار معتقلي "داعش" من السجون، وهو ما يشكل خطراً أمنياً يهدد العالم أجمع.

وأشار القائمون على التظاهرة إلى أنهم نجحوا في إيصال صوتهم إلى وسائل الإعلام الكندية، مع توجيه دعوة مباشرة للحكومة الكندية بضرورة فرض عقوبات صارمة على الجهات والجهات المسؤولة عن ممارسة الانتهاكات واضطهاد الأقليات الدينية والقومية في المنطقة.

واختتمت الفعالية بالتأكيد على ضرورة انتقاد كندا وحلفائها لمواقفهم النظرية والتحول نحو خطوات عملية للوقوف إلى جانب الشعب الكردي، وضمان حماية القوانين الدولية والإنسانية.