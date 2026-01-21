السعودية وقطر تعلنان قبول دعوة ترامب للانضمام الى "مجلس السلام"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السعودية وقطر وست دول عربية وإسلامية أخرى الأربعاء قبولها الدعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأصدرت وزارات خارجية ثماني دول بيانا مشتركا جاء فيه "يرحّب وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، بالدعوة التي تمّ توجيهها إلى قادة دولهم من رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب، للانضمام إلى مجلس السلام".

وجاء في البيان "يجدّد الوزراء التأكيد على دعم دولهم لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترامب وتأكيد التزام دولهم بدعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة".

وأضاف "سوف تقوم كل دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكانت كل من الإمارات ومصر أعلنتا في وقت سابق موافقتهما على الانضمام الى المجلس.

واقترح ترامب "مجلس السلام" في البداية للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، بموجب خطة لإنهاء الحرب بين حركة حماس وإسرائيل التي اندلعت قبل أكثر من عامين.

إلا أنه وسّع نطاقه بعد ذلك ليشمل العمل من أجل لاسلام في العالم، وفق قوله.

وطلبت الإدارة الأميركية من كل دولة تريد الانضمام دفع ما يصل إلى مليار دولار مقابل مقعد دائم في المجلس الذي سيرأسه ترامب نفسه.

وكان ممثلون عن هذه الدول الثماني التقوا ترامب خلال الخريف قبل إعلانه خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة ورحّبوا بها. ونصّت الخطة على وقف الأعمال العسكرية وعلى تشكيل لجنة خبراء تدير الشؤون اليومية لغزة بإشراف مجلس السلام.