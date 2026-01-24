الإطار التنسيقي يعلن ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الإطار التنسيقي، اليوم السبت 24 كانون الثاني 2026، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء.

وجاء في بيان الإطار: "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصاً على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً موسعاً لقادته، في مكتب السيد هادي العامري اليوم السبت 24-1-2026، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".

وأضاف البيان: "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالاغلبية ترشيح السيد نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية الاكثر عددا واستناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".

وتابع: "يؤكد الإطار التنسيقي التزامه الكامل بالمسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".

ودعا الاطار التنسيقي مجلس النواب الى عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للتوقيتات الدستورية.