سيناتور أمريكي لـ "كوردستان 24": الكورد من أكثر شركائنا موثوقية ويجب أن تعكس سياستنا هذا الواقع

أربيل (كوردستان24)- أكد السيناتور الأمريكي، كيفن كريمر، على عمق التحالف بين الولايات المتحدة والشعب الكوردي، واصفاً إياهم بأنهم من بين "أكثر الشركاء موثوقية" لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط.

وقال كريمر، وهو عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي، في تصريح خاص لشبكة "كوردستان 24": "إن الكورد أصدقاء وحلفاء لنا، وهم يمثلون أحد أكثر الشركاء الذين يمكننا الوثوق بهم في المنطقة".

وشدد السيناتور الجمهوري على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تترجم هذا التحالف، قائلاً: "يجب أن تكون سياساتنا وبرامج الدعم التي نقدمها انعكاساً حقيقياً لهذا الواقع".

ويُعد كيفن كريمر، الممثل عن ولاية داكوتا الشمالية، من أبرز الأصوات السياسية في واشنطن الداعمة للحقوق الكوردية. وقد طالب في مناسبات عدة الإدارات الأمريكية المتعاقبة بتقديم المزيد من الدعم لإقليم كوردستان، لا سيما في الجوانب العسكرية والاقتصادية، لتعزيز قدرته على مواجهة التهديدات الأمنية وضمان استقرار المنطقة.

من جانبه، يجدد إقليم كوردستان باستمرار تأكيده على أهمية بقاء القوات الأمريكية والتحالف الدولي، كضمانة أساسية للأمن والاستقرار وتجنب عودة الفراغ الأمني.

يذكر أن العلاقات بين واشنطن وأربيل تشهد تطوراً استراتيجياً منذ عام 2003، حيث تكللت هذه الشراكة بتنسيق عالي المستوى خلال الحرب ضد تنظيم داعش، حيث لعبت قوات البيشمركة دوراً محورياً في دحر التنظيم بدعم وإسناد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.