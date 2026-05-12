كييف تتعرض لضربات جوية مع انتهاء هدنة لثلاثة أيام مع روسيا

أربيل (كوردستان24)- تعرضت كييف لهجوم جوي فجر الثلاثاء، بعد انتهاء صلاحية هدنة مع روسيا استمرت لثلاثة أيام، وفق ما افادت السلطات الأوكرانية.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، تيمور تكاتشينكو، في بيان على تطبيق تليغرام أن "طائرات مسيرة معادية تحلق حاليا فوق كييف. يرجى البقاء آمنين حتى يتم رفع حالة التأهب".

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تنطلق فيها صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية على كييف منذ 8 أيار/مايو.

وأبلغت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف السكان بضرورة التزام الملاجئ، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية قد تكون تعمل في المنطقة.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشن هجمات ضد مدنيين خلال الهدنة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدة ثلاثة أيام.

