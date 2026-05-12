صحيفة وول ستريت جورنال: الإمارات شنت هجمات على إيران الشهر الماضي

أربيل (كوردستان24)- أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية الاثنين، أن الإمارات شنت عمليات عسكرية ضد إيران مطلع الشهر الماضي، كاشفة بذلك عن مشاركة غير معروفة سابقا للدولة الخليجية في الحرب.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن هجمات الإمارات استهدفت مصفاة نفطية في جزيرة لاوان الإيرانية، وتزامنت "تقريبا" مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "وقف إطلاق النار" بعد حملة قصف جوي استمرت خمسة أسابيع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، أن الولايات المتحدة رحبت سرا بالهجمات الإماراتية وبأي مشاركة من دولة خليجية أخرى ترغب في الانضمام إلى القتال.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير المتعلق بالهجوم الإماراتي. ولم تحدد الصحيفة تاريخ الهجوم.

لكن التلفزيون الإيراني الرسمي كان قد تحدث صباح 8 نيسان/أبريل عن "تنفيذ هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الإمارات والكويت بعد ساعات قليلة من استهداف منشآت نفطية في جزيرة لاوان بإيران".

وأضاف أن منشأة لاوان "تعرضت لهجوم جبان" عند الساعة العاشرة صباحا (06,30 ت غ).

وفي اليوم نفسه، وبعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أعلنت الإمارات أنها تعرضت لهجوم ب17 صاروخا إيرانيا و35 طائرة مسيرة.

وفي صباح ذلك اليوم، أعلن الجيش الكويتي أنه يواجه سلسلة هجمات على محطات إنتاج كهرباء وتحلية مياه إضافة إلى منشآت نفطية، في اختبار مبكر للهدنة الهشة.

والمصفاة المستهدفة تعد عاشر أكبر مصفاة نفط إيرانية حتى عام 2020، حيث كانت تكرر 60 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وفقا لإحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

