سام دارمو في رسالة لمسرور بارزاني: البيشمركة حماة السلام وندين الهجوم الجبان على مقراتهم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أدان السيد سام دارمو، رئيس مؤسسة "الآشوريين من أجل العدالة"، بأشد العبارات الهجوم الذي شنه النظام الإيراني على مواقع تابعة لقوات البيشمركة في قضاء سوران شمالي محافظة أربيل، واصفاً الاعتداء بـ "العمل الجبان".

وفي رسالة وجهها إلى رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أعرب دارمو عن استنكاره العميق لهذا الاستهداف الذي طال حماة الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن ارتقاء ستة شهداء من مقاتلي البيشمركة الأبطال، وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين بجروح.

وجاء في نص الرسالة: "إن قوات البيشمركة كانت ولا تزال صمام الأمان وحماة السلام والازدهار في إقليم كوردستان"، مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات لن تنال من عزيمة إقليم كوردستان وشعبه.

كما قدم رئيس مؤسسة "الآشوريين من أجل العدالة" خالص تعازيه ومواساته إلى رئيس الوزراء والشعب الكوردستاني وعائلات الشهداء، سائلاً المولى الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

يُذكر أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من التوترات التي تشهدها المنطقة، وسط مطالبات دولية ومحلية بضرورة احترام سيادة أراضي إقليم كوردستان والعراق.