العزلة الرقمية في إيران تدخل يومها الخمسين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت منظمة "نت بلوكس" (NetBlocks) المتخصصة في رصد أمن الشبكات وحرية الإنترنت، أن حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية منذ اندلاع الصراع الأخير في الشرق الأوسط، قد دخل يومه الخمسين، واصفةً هذا الإجراء بأنه "غير مسبوق" من حيث النطاق والاستمرارية. وأوضحت المنظمة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن إيران تعيش في عزلة عن شبكة الإنترنت العالمية منذ سبعة أسابيع متواصلة، حيث أتم التعتيم الرقمي ساعته الـ 1176 بحلول يومه الخمسين.

وأشارت المؤشرات الفنية إلى أن هذا الانقطاع الطويل، الذي لم يشهده مجتمع متصل تقنياً من قبل، يلحق أضراراً جسيمة بحقوق الإنسان الأساسية وبسبل عيش الغالبية العظمى من المواطنين الإيرانيين.

وبحسب تقرير المنظمة، فإن الحجب الذي فُرض عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط /فبراير الماضي، بات منذ الخامس من نيسان/ أبريل الجاري الانقطاع الأطول أمداً على مستوى البلاد في تاريخ إيران.

ولفتت "نت بلوكس" إلى أن بعض الدول قد تشهد انقطاعات مناطقية أو متقطعة لفترات أطول، إلا أن الحالة الإيرانية تظل استثنائية، باستثناء نموذج كوريا الشمالية المعزولة تماماً عن الشبكة العالمية.

وفي ظل هذا التعتيم، اقتصر الاتصال داخل البلاد على "الشبكة الوطنية" (الإنترانت المحلية)، التي تعمل بقيود مشددة وتسمح فقط بالوصول إلى المواقع والخدمات الحكومية والمحلية.

وفي محاولة لكسر هذا الحصار الرقمي، يلجأ بعض المستخدمين إلى الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لتجاوز الحجب والوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي المحظورة مثل "إنستغرام" أو متابعة الأنباء العالمية، وهو أمر يظل محفوفاً بالصعوبات التقنية ولا ينجح إلا في لحظات نادرة تتوفر فيها سعة كافية للاتصال.

كما أكد التقرير أن الوصول إلى خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، مثل "ستارلينك"، يظل محدوداً للغاية ومقصوراً على عدد ضئيل من الأشخاص نظراً للحظر الرسمي المفروض على هذه الأجهزة وصعوبة توفيرها.

يُذكر أن إيران كانت قد شهدت تعتيماً رقمياً مماثلاً استمر 18 يوماً في كانون الثاني/يناير الماضي، تزامناً مع موجة احتجاجات واسعة واجهتها السلطات بحملة قمع أسفرت عن سقوط آلاف القتلى، إلا أن الانقطاع الحالي يمثل ذروة جديدة في سياسة "العزل الرقمي" التي تنتهجها طهران.





