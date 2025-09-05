پسپۆرێکی فەرەنسی: هەرێمی کوردستان کلیلی سەرکەوتنی ئەورووپایە

2025-09-05 09:29

ئەمڕۆ هەینی، 5ـی ئەیلوولی 2025، د. دانیال مایل، پسپۆری زانستە سیاسییەکان لە زانکۆی گرین وێڵ لە پاریس، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: "پێموایە پێگەی هەرێمی کوردستان ئێستا زۆر گرنگە بۆ فەرەنسا و تەواوی ئەورووپاش. ئێمە لە فەرەنسا خواستی ئەوەمان هەیە پەیوەندییەکی باشمان لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەبێت. لە ڕووی تایبەتمەندیشەوە، هەبوونی هەرێمێکی سەقامگیر لە عێراقدا بۆ ئێمە و ئاسایشی ئەورووپا و تەواوی جیهانیش زۆر گرنگە."

د. مایل ئاماژەی بەوەشدا، "پەیوەندییەکان و ژینگەیەکی باش هەیە، چونکە بەرژەوەندیی هاوبەشمان بەیەکەوە هەیە. ئێمە لە فەرەنسا دەتوانین ببین بە کلیلی سەرکەوتنی کوردستان لە ئەورووپا و دەتوانین لە دۆخە جیاوازەکاندا هاوکاریی هەرێمی کوردستان بکەین. هەروەها دەتوانین سەقامگیری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و عێراقدا دابین بکەین. لە ڕووی ئابووریشەوە دەکرێت هاوکاریی هەرێمی کوردستان بکەین."

سەبارەت بە پەیوەندییە مێژووییەکان، دانیال گوتی: "ئەوەی هەرێمی کوردستان بە فەرەنسا دەبەستێتەوە دەگەڕێتەوە بۆ مێژوویەکی کۆن. بەتایبەت ئێمە و کوردەکان مێژوویەکی زۆر کۆنمان بەیەکەوە هەیە. لە فەرەنسا ئێمە ڕۆڵێکی کاریگەرمان هەبووە. هۆکاریی ئەم پەیوەندییە مێژووییە دەگەڕێتەوە بۆ دانیال میتیران، کە هاتە کوردستان و هاوکاری گەیاندە خەڵکی هەرێمی کوردستان کە ئەو کاتە ئاوارە بوون. ئەوەش پاڵنەرێکی زۆر گرنگ بوو بۆ پەیوەندییەکی سیاسی و مرۆیی لە نێوان هەرێمی کوردستان و فەرەنسادا."

ئەوەشی خستەڕوو، "ئەم مێژووە بووە هۆی ئەوەی پەیوەندییەکان درێژەیان هەبێت و بگاتە ئەم ئاستەی ئێستا. ئەوەش بووە هۆی ئەوەی ساڵی 2009 کونسوڵخانەی فەرەنسا لە هەرێمی کوردستان کرایەوە، کە دەستپێکێکی زۆر گرنگ بوو بۆ داڕشتنەوەی پەیوەندییە سیاسی و ئابووری و ئیدارییەکان لە نێوان فەرەنسا و کوردستاندا.

د. مایل جەختی لەسەر ئەوەش کردەوە، "هەرێمی کوردستان هەمیشە جێگەی سەرنجی فەرەنسا بووە، چونکە هەرێمێکی سەقامگیر و پێکەوەژیانە. پێموایە ئەمانە هۆکارێکی گرنگن بۆ ئەو پەیوەندییانەی ئێستا هەمانە."