هونەری

هەڵکەوت زاهیر گۆرانی "یارەکەم" بڵاودەکاتەوە بە بەشداریکردنی 10 هونەرمەند

کوردستان هونەرمەندانی کورد

یەکشەممە، 7ی ئەیلوولی 2025، هەڵکەوت زاهیر، هونەرمەند و ئاوازدانەر، تایبەت بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، بەرهەمی نوێی "یارەکەم" بڵاو بووەتەوە، لە ئاوازی خۆم و بە تێکستی میڤان ئەمین، لەگەڵ 10 هونەرمەند.

زاهیر گوتی ئەم بەرهەمە جیاوازە، چونکە هونەرمەندانی هەر چوار پارچەی کوردستان تێدایانە. بەپێی وتی، ئەو مەبەست هەبووە ڕیتمی خێرای سۆران بگوازێتەوە بۆ ناوچەکانی بادینان و کرمانج بۆ ئەوەی گوێگرانی ئەو ناوچانەش سوودمەند بن. بە شێوەیەکی تایبەتی، زۆرترین بەشداربووان خەڵکی وان، قامیشلۆ و دهۆکن، جگە لە هونەرمەند لەمیا جەمال کە خەڵکی تونیسە.

زیاتر دەڵێت: "گۆرانییەکە یەک کۆپلەی بە سۆرانییە و کۆپلەکانی تر بە کرمانجییە. ئامانجم یەکگرتنی هونەرمەندانە لە هەر پارچەی کوردستان و بەرهەمی جیاواز پێشکەشکردن بۆ خەڵکە."

هەڵکەوت زاهیر، کۆکردنەوەی 10 هونەرمەند لە یەک گۆرانی دەزانێت وەک نیشاندانی دیمەن و ستایلی تایبەتی کوردی، بە شێوەیەکی بەرز بۆ ناوچەکانی بادینان، وان، دیاربەکر و قامیشلۆ.

بەگوێرەی ئەوەی ڕاگەیاندراوە، هونەرمەندانی بەشدار لەم بەرهەمە بریتیین لە؛ میرا عەلی، لەمیا جەمال، شیرینە خانی، عەدنان تەیمور، لۆرا محەممەد، لاڤین نوری، ئیلایدە مەتین، دکتۆرە بەڵقیس، هونەر ئەحمەد، ڕەوا ئەرسەلان.

 

 
 
 
 
 
 
 
لاڤین عومەر ,
Fly Erbil Advertisment