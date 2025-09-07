هەڵکەوت زاهیر گۆرانی "یارەکەم" بڵاودەکاتەوە بە بەشداریکردنی 10 هونەرمەند

پێش 17 کاتژمێر

یەکشەممە، 7ی ئەیلوولی 2025، هەڵکەوت زاهیر، هونەرمەند و ئاوازدانەر، تایبەت بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، بەرهەمی نوێی "یارەکەم" بڵاو بووەتەوە، لە ئاوازی خۆم و بە تێکستی میڤان ئەمین، لەگەڵ 10 هونەرمەند.

زاهیر گوتی ئەم بەرهەمە جیاوازە، چونکە هونەرمەندانی هەر چوار پارچەی کوردستان تێدایانە. بەپێی وتی، ئەو مەبەست هەبووە ڕیتمی خێرای سۆران بگوازێتەوە بۆ ناوچەکانی بادینان و کرمانج بۆ ئەوەی گوێگرانی ئەو ناوچانەش سوودمەند بن. بە شێوەیەکی تایبەتی، زۆرترین بەشداربووان خەڵکی وان، قامیشلۆ و دهۆکن، جگە لە هونەرمەند لەمیا جەمال کە خەڵکی تونیسە.

زیاتر دەڵێت: "گۆرانییەکە یەک کۆپلەی بە سۆرانییە و کۆپلەکانی تر بە کرمانجییە. ئامانجم یەکگرتنی هونەرمەندانە لە هەر پارچەی کوردستان و بەرهەمی جیاواز پێشکەشکردن بۆ خەڵکە."

هەڵکەوت زاهیر، کۆکردنەوەی 10 هونەرمەند لە یەک گۆرانی دەزانێت وەک نیشاندانی دیمەن و ستایلی تایبەتی کوردی، بە شێوەیەکی بەرز بۆ ناوچەکانی بادینان، وان، دیاربەکر و قامیشلۆ.

بەگوێرەی ئەوەی ڕاگەیاندراوە، هونەرمەندانی بەشدار لەم بەرهەمە بریتیین لە؛ میرا عەلی، لەمیا جەمال، شیرینە خانی، عەدنان تەیمور، لۆرا محەممەد، لاڤین نوری، ئیلایدە مەتین، دکتۆرە بەڵقیس، هونەر ئەحمەد، ڕەوا ئەرسەلان.