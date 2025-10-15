فێستیڤاڵی فیلمی کوردی لە ڤانکۆڤەر بە تەوەری "زمانی دایک" بەڕێوەدەچێت

پێش کاتژمێرێک

فێستیڤاڵەکە تیشک دەخاتە سەر گێڕانەوەی ئافرەتان و گرنگیی زمان و شوناس لە سینەمای کوردیدا.

خولێکی نوێی "فێستیڤاڵی فیلمی کوردی ڤانکۆڤەر" (VKFF) بەڕێوەدەچێت، کە ئەمساڵ لەژێر ناونیشانی "زمانی دایک"دا دەبێت. تەوەری سەرەکیی فێستیڤاڵەکە تیشک خستنە سەر گێڕانەوەی ئافرەتان لە فیلمسازیدا، هاوکات لەگەڵ دەرخستنی توانای زمان و شوناس لە سینەمای کوردیدا.

پۆستەری فەرمیی ئەمساڵی فێستیڤاڵەکە لەلایەن هونەرمەند "یەشار"ەوە دیزاین کراوە. فێستیڤاڵەکە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ، لە ڕێکەوتی 17 تا 19ـی تشرینی یەکەم بەردەوام دەبێت. بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکدا ناوی فیلمە بەشداربووەکان و ئەندامانی لیژنەی دادوەری ئاشکرا بکرێن.

ئەم فێستیڤاڵە لەلایەن هونەرمەند و شانۆکاری دیاری کورد، ڕزگار حەمەوە سەرۆکایەتی دەکرێت، بە هاوکاریی تیمێک لە هونەرمەندانی کورد کە پێکهاتوون لە: ساڵح عارف، نیوار ئەمین، سامان مستەفا، هۆشیار حوسێن، کۆچەر ئەبوبەکر و ڕێکان سەیدا.

بە گوتەی سەرپەرشتیاران، ئامانجی سەرەکیی فێستیڤاڵەکە "ناساندن و پیشاندانی بەهێزی، داهێنەری و توانای کولتووریی سینەمای کوردییە." هەروەها جەخت دەکەنەوە: "لە جیهانێکدا کە دەنگە کوردییەکان زۆر بە کەمی دەبیسترێن، بوونی ئەم فێستیڤاڵە گرنگە بۆ ئەوەی چیرۆکە کوردییەکان، چ لە کوردستان و چ لە تاراوگە (دیاسپۆرا)، بگەیەنرێن."