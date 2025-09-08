یاریگەی دهۆك بووەتە ماڵی یانە كوردستانییەكان
یەكەمین یاریی نەورۆز بۆ نێو یاریگەی دهۆك گواسترایەوە
یانەی نەورۆزیش هاتە ریزی هەولێر و یەكەمین یاریی لە وەرزی نوێی خولی ئەستێرەكانی عێراق لە نێو یاریگەی یانەی دهۆك دەكات.
ئەمڕۆ دووشەممە، 8 ئابی 2025، بە فەرمی یەكەمین یاریی یانەی نەورۆز بەرامبەر كارەبا لە خولی ئەستێرەكانی عێراق بەهۆی كێشەی چیمەنی یاریگەكەی، بۆ نێو یاریگەی یانەی دهۆك گواسترایەوە، یارییەكەش رۆژی شەممەی داهاتوو لە كاتژمێر 08:30ـی شەو دەكرێت، رۆژی دواتریش لە هەمان كات و لەنێو هەمان یاریگە، دهۆك میوانداریی یانەی گەرمە دەكات.
لە لایەكی دیكەیشەوە، یانەی هەولێر بەهۆی نۆژەنكردنەوەی یاریگەكەی، لە یاریگەی دهۆك رووبەڕووی یانەی نەجەف دەبێتەوە، یارییەكەش دووشەممەی داهاتوو لە كاتژمێر 08:30ـی شەو دەكرێت.
جگە لە یانەكانی هەولێر و نەورۆز، یارییەكانی ئەم وەرزەی یانەی موسلیش لەنێو یاریگەی دهۆك دەكرێت تا ئەوكاتەی كارەكانی دروستكردنی یاریگەكەیان تەواو دەبێت.